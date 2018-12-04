شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 1.2 مليون مواطن خلال 4 أيام بالمرحلة الثانية من «١٠٠ مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص أكثر من مليون مواطن حتى ظهر اليوم الرابع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى ١٣ مليون و109 ألف مواطن، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد أنه تم فحص ٦٨ ألفا و٣٣٨ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر الثلاثاء في محافظات المرحلة الأولى التسعة بإجمالي ٢٢٠٦ مدرسة.

يذكر أن ١٦٥٩ مدرسة تم بدأ المسح بها، و٨٠ مدرسة تمريض ستبدأ في يوم ٩ ديسمبر الجاري، فضلا عن٤٦٧ معهد أزهري ستبدأ يوم ٧ ديسمبر الجاري.

وأضاف المتحدث أن الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ١٣ ألفا و٧٤٥ طالبا، وأسيوط ١٣ ألفا و٦٦٨ طالبا، والقليوبية ١٠ آلاف و٥٩٩ طالب، والبحيرة ١٠ آلاف و٢٣١ طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، مشيرا إلى أن أي طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضح «مجاهد» أن هناك مليون و٢٣٨ ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية» وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر الثلاثاء، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين ٤١٥ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ١٧٣ ألفا و١٧١ مواطناً، ثم المنوفية بـ١٦٨ ألفا و٢٩٣ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ١٢٩ ألفا و٤٠٠ مواطن.

ولفت إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٢٥% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف وأسوان بـ١٠٤%، مؤكدا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أي مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.