شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 789 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس خالد عبدالراضي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، بأنه تم تنفيذ 789 قرار لإزالة عبارة عن مباني مخالفة على الأراضي الزراعية حتى يوم الاثنين.

وأضاف عبدالراضي أنه تم تنفيذ 196 قرار إزالة في المهد، وذلك على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من كافة صور التعديات.