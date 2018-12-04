وزير النقل: تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربى بمجال السكك الحديدية والمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اللواء يسري العاصى، مدير معهد الدراسات العليا البحرية وضباط الدورة 41 أركان حرب تخصص قوات بحرية وذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر

أكد وزير النقل خلال اللقاء عن سعادته بتشريف الضباط لوزارة النقل ضمن لقاءاتهم المختلفة بوزارات الحكومة المصرية وضمن زياراتهم المختلفة للمشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية مشيرا الى ان مجال النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة سواء فى قطاع السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الطرق والكبارى أو النقل البحرى والنهرى.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع في مجال السكك الحديدية والمترو حيث يتم التعاون مع وزارة الانتاح الحربي في تطوير المزلقانات ومحطات السكك الحديدية وإنشاء بعض الطرق وتوريد لقم فرامل عربات السكك الحديدية وكذلك التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية الجديدة و مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تطوير المزلقانات وإعادة تأهيل عربات الركاب وتوريد عربات ركاب وعربات بضائع جديدة.

مشيرا الى التنسيق التام والتكامل يين هيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي أحدث طفرة كبيرة في مجال الطرق في مصر وكان سببا رئيسا في تحسن مركز مصر في مجال جودة الطرق وذلك في مؤشر التنافسية الدولية حيث اصبحت مصر فى المركز 75 عالميا عام 2018 بعد أن كانت في المركز118 فى عام 2014.