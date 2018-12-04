شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة.. تعرف على الزيادات الجديدة في أسعار السيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تطبيق قرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية ومنها السيارات، ننشر في الفيديو التالي أهم المعلومات عن الزيادات الجديدة فى أسعار السيارات:
- قرر وزير المالية تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع منها السيارات
- السيارات فوق الـ 2000 سي سي ترتفع أسعارها من 5 إلى 10 %
- السيارات حتى 1600 سى سى ترتفع أسعارها 2 %
- السيارات المستوردة من أوروبا ترتفع أسعارها 4%
- السيارات الكوري والصيني والياباني ترتفع قرابة 10 %
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