شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة.. تعرف على الزيادات الجديدة في أسعار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تطبيق قرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية ومنها السيارات، ننشر في الفيديو التالي أهم المعلومات عن الزيادات الجديدة فى أسعار السيارات:

- قرر وزير المالية تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع منها السيارات

- السيارات فوق الـ 2000 سي سي ترتفع أسعارها من 5 إلى 10 %

- السيارات حتى 1600 سى سى ترتفع أسعارها 2 %

- السيارات المستوردة من أوروبا ترتفع أسعارها 4%

- السيارات الكوري والصيني والياباني ترتفع قرابة 10 %