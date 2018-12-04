شكرا لقرائتكم خبر عن لأولى ثانوى.. أهم المعلومات عن أول امتحان بالثانوية التراكمية × 12خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد للامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول اثانوى فى أول امتحان بالثانوية العامة التراكمية، الذى يبدأ 13 يناير المقبل وينتهى 24 من نفس الشهر.

ويقدم ”الخليج 365” فى 12 خطوة أبرز المعلومات التى تهم الطالب عن الامتحان كالتالى:

1ـ يبدأ 13 يناير وينتهى 24 من نفس الشهر.

2ـ يمكن للطالب دخول الامتحان بالكتاب.

3ـ هو امتحان تجريبى لا يحاسب الطالب على الدرجة" لا رسوب فيه ولا نجاح".

4 ـ سوف يتم تحرير استمارة غياب ضد الطالب الذى لا يحضر الاختبار.

5ـ هدفه تدريب الطالب على أنماط الاختبارات فى التقييم الجديد.

6ـ الإجابة ستكون فى نفس ورقة الأسئلة.

7ـ الأسئلة ستكون اختيار من متعدد ومقالية.

8ـ الاختبار يتم تصحيحه من معلم المدرسة.

9ـ الامتحان سيكون ورقى وليس إلكترونيا.

10ـ سيتم إعلان جدول الامتحان فى مكان بارز بالمدرسة.

11ـ الامتحان مصمم لقياس الفهم والتذكر وليس الحفظ والتلقين.

12ـ لن يدخل لمجموع الطالب هذا العام ضمن درجات الثانوية العامة والجامعة.