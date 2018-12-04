شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يستقبل رئيس شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية بمعرض إيديكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، هينرك ماسيدو - رئيس شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية، على هامش فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 المقام فى الفترة من 3-5 ديسمبر الجارى.

ويأتى هذا اللقاء تأكيدا على العلاقات الوطيده بين البلدين، وقد أعرب "هينرك" على تميز مصر بإقامة هذا المعرض الهام الذى يعد ملتقى إقليمى ودولى للشركات العاملة فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية، كما أشاد بما شاهده من إمكانيات متطورة فى مجال التصنيع الحربى لمعروضات جناح وزارة الإنتاج الحربى وعن سعادته بالدعوة الموجهه إليه ليكون جزء من هذا الحدث الهام، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم مؤتمر الساعة الرابعة من ظهر اليوم الثانى للمؤتمر ويدعوا شركات الإنتاج الحربى للحضور.

فيما أعرب "العصار" عن ترحيبه بحضور شركات الإنتاج الحربى للمؤتمر وعن إمتنانه لمشاركة عدد (14) شركة برتغالية بهذا المعرض، مؤكدا أنه سبق وأن قامت عدد من هذه الشركات بتقديم عرض بارز لمنتجاتها بالهيئة القومية للإنتاج الحربى لإيجاد مجالات للتعاون المشترك مع شركات وزارة الإنتاج الحربى، وأوضح رغبته لتعميق العلاقات بين البلدين والتعاون بهدف التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربى والاستفادة من هذا المعرض لتبادل الرؤى والأفكار نحو تطوير الصناعات العسكرية وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة ونظم الدفاع والتسليح.