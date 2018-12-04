تعيين أحمد الشيخ نائبا لرئيس البورصة لمدة 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بتعيين أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز الشيخ نائبا لرئيس البورصة المصرية لمدة أربع سنوات.

ويتميز أحمد عبدالرحمن الشيخ بخبرة عملية بمجال سوق المال لنحو 25 عاما منذ بداية عمله بالبورصة عام 1993، والتي عمل خلالها بالمؤسسات الثلاث الرئيسية بسوق المال في مصر (هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي) مما اكسبه تنوعا عاليا من الخبرات، فقد انتدب للعمل بشركة مصر للمقاصة لمدة عام في بداية نشاط الشركة عام 1996، بجانب انتدابه للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تزيد عن ست سنوات كمساعد لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول.

وحصل عبدالرحمن على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة محاسبة عام 1992، فضلا عن حصوله على ماجستير إدارة أعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ودبلوم استثمار وتمويل من جامعة عين شمس.

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