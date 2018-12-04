محافظ القاهرة: استرداد نصف مليون متر مربع أراضي الدولة خلال الموجة الـ12

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن الأجهزة التنفيذية للمحافظة تمكنت من استرداد ما يقارب النصف مليون م2 خلال الموجة الثانية عشر لاسترداد الأراضي في نوفمبر الماضي.

وأوضح محافظ القاهرة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حي شرق مدينة نصر تمكن من تنفيذ إزالتين إحداهما بمساحة 31114 م2 بمنطقة المروحة بالطريق الدائري والأخرى بمساحة 20000 م2 بالمنطقة خلف مدينة الواحة الملاصقة لجراج هيئة النقل العام بالطوب الرملي وتم استرداد الأراضي المتعدي عليها وتأمينها التأمين اللازم لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن حي السلام أول تمكن من استرداد قطعة ارض بمساحة 31500 م2 نهاية شارع جمال عبد الناصر من شارع ترعة الطواريء وسيتم إعادة تخطيطها ضمن مشروع محور ترعة الطواريء .

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بحي حلوان تمكنت من استرداد 3 قطع أملاك دولة على مساحة 312900 م2 (ما يقارب 74 فدانا و12 قيراطا) .

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.

وأكد محافظ القاهرة أنه لا رجعة في ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة أو معتادي البناء عشوائياَ عليها بدون ترخيص مهما كان موقعهم.