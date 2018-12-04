مد أجل الحكم على المتهمين بـقضية "أحداث أبو العزم الإرهابية" لـ 22 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 26 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، وتدعو لتكفير الحاكم، والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية، والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر في الخلية المسماه إعلاميًا بـ"أحداث أبو العزم الإرهابية"، لجلسة 22 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، ود. علي عمارة .

كانت تحقيقات النيابة كشفت ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده، وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف، وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها أعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول قام بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وأعداد العبوات الناسفة واتخاذهم أسماء حركية وسفرهم إلى ليبيا لتدريبهم ثم عودتهم مرة أخرى وبعد تمكنهم من الحصول على الأسلحة المهربة .

وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين بسام السيد إبراهيم أبو الخير، وشقيقه هيثم المقيمان بقرية حوين مركز قطور محافظة الغربية بإجراء تجربة على بعض العبوات الناسفة بأحد الطرق فتصادف مرور دورية أمنية فقاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم من المتهم الثالث عادل الغنام تهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا خوفا من ضبطهما وأثناء سفرهما تم ضبطهما في أحد الأكمنة بمدينة سيوه وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة.