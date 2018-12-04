مصر | تأجيل نظر التماس متهمين محكوم عليهما بالإعدام لـ18 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر التماس متهمين محكوم عليهما بالإعدام لـ18 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الطعون العسكرية العليا تأجيل التماس بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد متهميّن اثنين بالإعدام حضوريًا في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة بخلية العمليات المتقدمة لجلسة 18 ديسمبر لتعذر حضور المتهمين وفقا للمحامي عماد مبارك.

وكانت محكمة الطعون العسكرية، قضت بتأييد إعدام متهمين اثنين، وقبول طعن 4 آخرين على حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 174 لسنة 2015 عسكرية، كما أيدت حكمًا بالسجن المؤبد و15 عاما على 12 آخرين.

وقضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة (أول درجة) بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، و15 عامًا لـ6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمليات المتقدمة»، اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.