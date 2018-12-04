مصر | تجديد حبس متهم بسرقة مليون جنيه من شقة جاره بشبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بسرقة مليون جنيه من شقة جاره بشبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطل، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بسرقة مليون جنيه من شقة جاره.

وتلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من "م. ا" 41 سنة، أخصائي بمؤسسة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، باكتشافه سرقة مبلغ مالي مليون جنيه، من داخل دولاب غرفة النوم الخاص به.

وبالانتقال، تبين وجود قطع بسلك شباك دورة المياه الخاصة بالشقة، وبعثرة محتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص قاطني العقار والكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م.ا" 28 سنة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق".

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، بمسكنه الكائن بمنطقة إمبابة، وباستدعاء المُبلغ تعرف عليه واتهمه بالسرقة.