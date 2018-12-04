مصر | "بعد هروبه من السرقة لمياه النيل".. انتشال جثة عامل بمقهى بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد هروبه من السرقة لمياه النيل".. انتشال جثة عامل بمقهى بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في انتشال جثة عامل بمقهي، بعد هروبه من سرقة 3 أشخاص له بالقفر بمياه النيل، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من سائقين مقيمين بدائرة القسم، بأنه أثناء قيامهما بصيد الأسماك بنهر النيل بدائرة القسم وبرفقتهما شخص آخر عامل بمقهى، 37 سنة، مُقيم بدائرة القسم، فوجئوا بقيام ثلاثة مجهولين بتهديدهم بأسلحة بيضاء وعصا وإستولوا منهم على هاتفي محمول ومبلغ مالي وأدوات الصيد وحال ذلك قام العامل بالمقهى بالفرار بإلقاء نفسه بنهر النيل خشية منهم وتمكن الجناة من الهرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري للبحث عنه، وتم تشكيل فريق، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة كلٍ من "محمود س. ع"، 35 سنة، مُقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 11 قضية "مخدرات، سرقة، مشاجرات"، "رمضان. ط. س"، 22 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، "له معلومات جنائية"، و"محمود. م. ح"، 21 سنة، مُقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة باشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول والثاني السلاح المستخدم "مطواة" والهاتفين المستولى عليهما، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن أدوات الصيد لدى عميلهم "حلاق31 سنة، مُقيم بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.