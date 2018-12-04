مصر | أمن الجيزة يواصل الاستماع لشهود العيان على واقعة إلقاء عبوة هيكلية بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل الاستماع لشهود العيان على واقعة إلقاء عبوة هيكلية بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال مباحث الجيزة، الإستماع لشهود العيان على واقعة إلقاء شخص مجهول الهوية عبوة هيكلية مدعيا أنها قنبلة، وذلك لسهولة التوصل إليه.

وكان أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن الشخص الذي ألقى عبوة هيكلية بمحيط مكتب بريد العمرانية، مدعيا أنها قنبلة مجهول الهوية، مشيرًا إلى أنه لا توجد كاميرات مراقبة بمكان البلاغ لسهولة التوصل لهويته.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن شهود العيان على الواقعة، قالوا إن شخص في حوالي العقد الثالث من عمره، وكان مغطى الرأس، ويرتدي كمامة طبية، ألقى عبوة هيكلية بمحيط مكتب بريد العمرانية، مدعيا أنها قنبلة، وفر هاربا.

وأوضح المصدر أنه بانتقال رجال المفرقعات وبالفحص تبين سلبية البلاغ وأن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية بداخلها مسامير ولا يوجد ايه متفجرات، وجار تتبع خط سير هروب المتهم.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا بورود بلاغا للعقيد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، بالعثور على جسم غريب، بمحيط مكتب بريد العمرانية واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات بإشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية لمكان البلاغ، وقوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم مصطفى مخلوف رئيس مباحث القسم، وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية ولا يوجد بها أية متفجرات.

وجار تمشيط مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

