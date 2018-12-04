مصر | المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الترامادول بالدرب الاحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الترامادول بالدرب الاحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "مختار.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في مخدر الترمادول بالدرب الأحمر. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل، وأمانة سر محمد علاء حمزه وإسلام عاشور. وأسندت النيابة العامة للمتهم مختار رشاد، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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