مصر | إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور دون إصابات

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تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.