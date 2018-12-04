أخبار مصر | "الصحة": حملة فيروس "سي" فرصة لن تتكرر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": حملة فيروس "سي" فرصة لن تتكرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن فحص أكثر من مليون مواطن حتى ظهر اليوم الرابع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأضافت أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى ١٣ مليونا و109 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشفت الوزارة، عن فحص ٦٨ ألفا و٣٣٨ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، في محافظات المرحلة الأولى التسع بإجمالي ٢٢٠٦ مدرسة.

يذكر أن ١٦٥٩ مدرسة تم بدء المسح بها، و٨٠ مدرسة تمريض سيتم مسحهم بدءا من يوم ٩ ديسمبر الحالي، فضلا عن ٤٦٧ معهدا أزهريا سيتم مسحهم بدءا من يوم ٧ ديسمبر الحالي.

وكانت محافظة الإسكندرية أكثر المحافظات إقبالًا، بإجمالي تردد ١٣ ألفا و٧٤٥ طالبا، وأسيوط ١٣ ألفا و٦٦٨ طالبا، والقليوبية ١٠ ألفا و٥٩٩ طالبا، والبحيرة ١٠ آلاف و٢٣١ طالبا.

وأكدت "الصحة"، أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، موضحة أن أي طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأضافت، أن هناك مليون و٢٣٨ ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين ٤١٥ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ١٧٣ ألفا و١٧١ مواطناً، ثم المنوفية بـ ١٦٨ألفا و٢٩٣ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ١٢٩ ألفا و٤٠٠ مواطن.

وقالت، إن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٢٥% من المستهدفين، تليها بني سويف وأسوان بـ١٠٤%، مؤكدة أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين المشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أي مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقي الخدمات العلاجية، منوهة إلى أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، ليطمئن المواطن على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.

يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، تستهدف ٢٠ مليون مواطن، بـ11 محافظة، ويتم تنفيذها في ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة، و٨٥٧ نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال ٦ آلاف و٤٨٦ فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

ويشار إلى وجود خط ساخن ١٥٣٣٥، وموقع إلكتروني www.stophcv.eg لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

