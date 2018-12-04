أخبار مصر | "القومي السكان" يكرم نقيب الصيادلة خلال ورشة عمل "مواجهة المشكلة السكانية"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي السكان" يكرم نقيب الصيادلة خلال ورشة عمل "مواجهة المشكلة السكانية"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور عمرو حسن، رئيس المجلس القومي للسكان، الدكتور محيي الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، تقديرًا لمشاركته الفعالة في ورشة عمل "مواجهة المشكلة السكانية"‎ والعمل على إنجاحها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لتدريب مجموعة من طلاب كليات الصيدلة والطب بمختلف المحافظات ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، على كيفية مواجهة المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة، وذلك بمقر المركز القومي للسكان.

