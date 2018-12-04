أخبار مصر | "العصار" يستقبل رئيس هيئة التسليح القبرصي.. ويؤكد على العلاقات الوطيدة بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يستقبل رئيس هيئة التسليح القبرصي.. ويؤكد على العلاقات الوطيدة بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، تاسوس ديورجيو رئيس هيئة التسليح لدولة قبرص، وذلك في اليوم الثاني لمعرض EDEX 2018.

وأشاد رئيس هيئة التسليح لدولة قبرص، بتنظيم المعرض وبمعروضات الجناح الخاص بوزارة الإنتاج الحربي وما توصلت إليه مصر من تكنولوجيا هائلة في التصنيع العسكري مؤكدا أن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض التي سبق وأن قام بزيارتها وأنه كمعرض يقام لأول مرة في مصر فقد ولد عظيما.

وأعرب "العصار"، عن سعادته بهذه الإشادة، مؤكدا على أن مصر وقبرص تربط بينهما علاقات وطيدة نسعى إلى تعزيزها من خلال التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات القبرصية المناظرة لها في ظل التقارب الشديد بين القياديتين السياسيتين للبلدين.

