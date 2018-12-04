أخبار مصر | أشرف مرعي: هناك تحول كبير في تعامل مصر مع ذوي الإعاقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف مرعي: هناك تحول كبير في تعامل مصر مع ذوي الإعاقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إنه يتم الاحتفال حاليا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، وأنه يوجد تحول كبير، في تعامل مصر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فهذا التحول مبني على العلم في كافة الإعاقات.

وأضاف خلال "المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر" الذي تنظمه مؤسسة بصيرة أن هذا العام يطلق عليه " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة" وأن هذا التمكين يأتي عن طريق توفير المعلومات والمهارات لضمان دمجهم في المجتمع.

وأكد ضرورة إزالة الحواجز لكي يتم تحقيق أهداف الأشخاص ذوي الإعاقة ولتستفيد مصر من قدراتهم وخبراتهم.

وتابع "كلنا لفت نظرنا زيارة الرئيس السيسي لألمانيا وان رئيس البرلمان الألماني شخص ذوي اعاقة يستخدم كرسي متحرك فالمعيار هو الكفاءة"

وأشار إلى الدفعة التي أخذتها مصر نتيجه إعلان الرئيس ان عام 2018 عام الاعاقه مؤكدا على ضرورة أن تكون هي البدايه لكي يتمكن المجتمع من الاستفاده