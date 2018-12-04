شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تغير المناخ ببولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في أول مشاركة دولية وهي رئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الوفد المصري المشارك في الافتتاح الرئاسي لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية تغير المناخ ببولندا، وذلك بمشاركة السفير المصري ببولندا نائب مساعد وزير الخارجية ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية تغير المناخ.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تأكيد الرئيس البولندي خلال كلمته على أهمية الدمج بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) يعكس ويعزز التوجه المصري من خلال المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، حيث استهدفت المبادرة ربط الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وأفضل استغلال للموارد.

كما أشادت بما أكده الحضور خلال الافتتاح على ضرورة الخروج ببرنامج عمل توافقي يخدم جميع المصالح، وكذلك إشارة ممثل البنك الدولي إلى مضاعفة التمويل لصالح التعامل مع قضية تغير المناخ ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2020 يخصص منهم 50 مليار دولار للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

حضر الجلسة الافتتاحية كل من مديرة البنك الدولي، الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس البولندي، رئيس مؤتمر تغير المناخ 23 لدولة فيجي، ورئيس مؤتمر تغير المناخ 24 ببولندا، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ، والسكرتير العام للأمم المتحدة .