شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تقترح وضع قانون عربي استرشادي لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الثلاثاء، الاجتماع المشترك بين مجلسي الشؤون الاجتماعية والصحة العرب تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وقالت «والي»، في كلمتها في الاجتماع المشترك لمجلسي الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إن الاجتماع الأول المشترك بين مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ يعد فرصة كبيرة للعمل على مقاربات متنوعة للقضايا الاجتماعية التي تواجه المواطن العربي وفرصة لتعميق التعاون عربيا بين وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية بما يخدم تحسين أوضاع المواطن العربي.

وأكدت الوزيرة أهمية مناقشة سياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية التي تمر بحالات النزاع والمتأثرة بالنزاعات والاحتلال الإسرائيلي كأحد أبرز الموضوعات التي تهم المواطن العربي في الدول العربيه التي تعاني من النزاعات وتتماشى مع تكليفات القمة العربية.

وأشادت بالمقترح المقدم من دولة تونس مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن وما تتضمنه من أبعاد اجتماعية وصحية ونفسية، كما أشادت تجربة دولة الإمارات في التعامل مع قضايا كبار السن وإطلاق مسمى كبار المواطنين عليهم.

ودعت «والي» لوضع قانون عربي استرشادي حول كبار السن بالتعاون مع وزراء العدل العرب والبرلمان العربي ليكون مرجعية للدول لعربية كما حدث في حالة القانون الاسترشادى للأشخاص ذوي الإعاقة.

واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لمتابعة تطبيق الاستيراتيجية وتقديم تقارير دورية للمجلسين مع التركيز على الجانب الإعلامي وتصميم حملات إعلامية للتوعية بقضايا كبار السن.

وفي نهاية كلمتها، تقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في عقد الاجتماع والإعداد له وطالبت بضرورة عقد الاجتماع المشترك بشكل دوري|.