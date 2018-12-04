شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تعديل قانون السكة الحديد يسمح بمشاركة القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل بمختلف مجالاتها والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد «عرفات» خلال مشاركته في ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية، الثلاثاء، على أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر الهامة في مجال تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة النقل قامت في ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة النقل في مصر وفي ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية قامت بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير.

وأشار «عرفات» إلى موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع، لافتًا أن هناك موانئ نهرية سيتم طرحها للمستثمرين، وسيتم إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق.

وأوضح وزير النقل أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئ ٦ أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، «الميناء الجاف والمركز اللوجستى بأكتوبر».

وأكد «عرفات» على أهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات، مضيفا أنه في مجال النقل البحري يوجد العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الترانزيت وفي ومجال المحطات المتعددة الأغراض.