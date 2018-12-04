شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تستعرض استراتيجية مشروع مدينة دمياط للأثاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط وبحضور المهندس المعتز بالله بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث والنائب محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية وأعضاء وممثلي شعبة الأثاث بالغرفة اجتماعا موسعا بقاعة ديوان عام المحافظة بشأن مشروع مدينة الأثاث.

حيث استهلت المحافظ الاجتماع بعرض الاستراتيجية الخاصة بمشروع مدينة للأثاث والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة لكونها مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجي، حيث أشارت إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء المدينة هو التغلب على مشكلة التسويق للأثاث المنتج داخل محافظة دمياط وكذلك تعميق الصناعة والحد من استيراد كافة الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث مما يحقق ازدهارا كبيرا لتلك الصناعة، لافتة إلى ضرورة خلق بيئة صناعية مميزة داخل المحافظة على غرار المناطق الصناعية المتخصصة.

واكدت محافظ دمياط، أنه تم التعاقد على توفير الخدمات الأساسية بالمدينة للتيسير على الصناع مثل المراكز الخدمية وخدمات صيانة الماكينات والدهانات بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال داخل وخارج المدينة، مشيرة إلى إقامة معرض دائم لتسويق منتجات الصناع بالمدينة لحين الانتهاء من إنشاء المركز التجاري مؤكدة أنه جاري اتخاذ إجراءات إشهار جمعية تضم مصنعي الأثاث بالمدينة لاشراكهم في فرش المشروعات السكنية والتعليمية داخل المحافظة وخارجها.

واستمعت المحافظ إلى جميع المقترحات والآراء الخاصة بالتسهيلات الائتمانية وبعض الإجراءات، حيث وعدت بالبدء فورا بدراستها مع مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث للتسهيل على الصناع الراغبين في شراء الورش وأراضي المصانع، مؤكدة تذليل كافة العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع بما يخدم أهالى دمياط

كما تضمن الاجتماع مناقشة آليات الترويج للمعارض التي تقيمها المحافظة والغرفة التجارية لاتاحة مشاركة أكبر عدد من الصناع بها، وكذلك الأساليب المختلفة لتطوير صناعة الأثاث وسبل توفير الخامات الأساسية الخاصة بها.