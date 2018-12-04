شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على «المجلس القومي»: طاقات ذوي الإعاقة تضيف للناتج القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك د.أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، في ندوة «رؤية مستقبلية لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة في التنمية المستدامة»، التي نظمها المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط، والتي تهدف إلى توعيه العاملين بالقطاع الحكومي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات التدريب والتنمية.

وأشار «مرعي» في كلمته بالندوة، التي أقيمت، الثلاثاء، إلى أن العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، يمكن أن تضيف إلى الناتج القومي بما يتراوح بين 1-3% وذلك وفقاً لتقارير البنك الدولي، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أبناء المجتمع من قوة بشرية كبيرة تبلغ 11%، والتي يمكن استثمارها لصالح خطط التنمية في بلدنا العزيزة .