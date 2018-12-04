شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..ندوة لثقافية "الصحفيين" عن التجربة الرائدة لزراعة أرز مقاوم للجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين،اليوم الثلاثاء، ندوة عن التجربة الرائدة لزراعة أرز مقاوم للجفاف وموفر للمياه حيث ﻻ يحتاج إلى الري إلا كل 12 يوما، مثله في ذلك مثل القمح والذرة الصفراء، والذي يطلق عليه اسم "أرزعرابي" ثورة في عالم الزراعة، حيث تم استنباطه عبر تجارب علمية استمرت 22 عاماً في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة صاحب التجربة الدكتور سعيد سليمان أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق، والدكتور عادل التراس الذي زرع النوع الجديد من اأرز في أرضه، كما يشارك في الندوة بعض الفلاحين من الرواد الذين تطوعوا بزراعة أرز عرابي في أراضيهم، وعدد من أعضاء مجلس النواب الذين تبنوا التجربة في البرلمان، ومن المقرر أن يدير الندوة الكاتب الصحفى أحمد طه النقر.