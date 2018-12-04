شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خراجه يتقدم بطلب اعفائه من رئاسة مشروع العلاج بـ"الصحفيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على مشروع العلاج بالنقابة، بطلب إلى مجلس النقابة برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة لإعفائه من منصبه.

وقال خراجة، إن طلب الإعفاء جاء بسبب ما يُمارس من القائمين على إدارة النقابة والتعنت المُستمر ووضع العراقيل أمام النهوض بمشروع العلاج، موضحًا أن ذلك منذ بداية عمله بمشروع العلاج، وظهر ذلك مؤخرًا للجميع بدليل التعنت في طبع كُتيب مشروع العلاج لعام 2018، ثم طبع كُتيب عام 2019 دون مراجعة المادة قبل النشر.

وأضاف خراجة أن ذلك علاوة على الرفض المستمر لإعطاء العاملين الحوافز والمكافآت نظير الجهد الذي يقومون به مع الأعضاء، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وموسع، بشأن إخراج كُتيب عام 2019 بصورة سيئة، وعدم عرض البروفة على العاملين بالمشروع لتلافي أي أخطاء.