شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية تنظم دورة لتوعية العاملين بمكافحة الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية الدورة التدريبية التي استمرت 3 أيام، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس، تحت عنوان "صحتك ثروتك" تنفيذا لتعليمات محمد سعفان وزير القوى العاملة لمديرى مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات المختلفة لدعم مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف الدورة إلى توعية العاملين بالمديريات بسبل مكافحة الأمراض والإسعافات الأولية، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزير ورئيس جامعة قناة السويس الدكتور عاطف أبو النور.

وقد شملت الدورة تثقيف طبى لأمراض السيدات مع طرق العناية بالصحة وتعلم الحقن العضلي والإسعافات الأولية ،وتأتي محاضرة اليوم للأستاذة الدكتورة هبه محمد القطب مدير المعهد الفنى للتمريض والتى بدأت برنامجها التدريبى حول كيفية التعامل مع الأمراض والوقاية منها، خاصة الأمراض الفيروسية التى تصيب الكبد.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية : إن الندوة حاضر فيها الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميدة كلية التمريض، والدكتورة فتحية عبد الرازق وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمهندس إبراهيم عبد الرحمن، مدير عام الإعلام بالجامعة، مشيرا إلى أن موضوعات الندوة تضمنت التعرف على أهمية الكبد، ووظائف الكبد، وأنواع فيروسات الكبد، والكشف المبكر للمرض، وطرق الوقاية من المرض، والتعايش مع المرض فى حالة لا قدر الله من ثبوته، والتعامل مع المريض بالطرق الصحيحة وأنه شخص طبيعي وغير منبوذ.

وقد حضر الندوة عدد كبير من العاملين بالمديرية، وقدموا الشكر للدكتورة هبة قطب في كلية التمريض بالجامعة والقائمين على تنظيم هذه الدورة، وطالبوا بالمزيد من هذه الدورات لاكتساب مهارات الحفاظ على صحة العاملين بالمديرية وأسرهم .