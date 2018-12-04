شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالشرقية تعلن انقطاع المياه عن أربعة مناطق بمدينة فاقوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (مدينة فاقوس – الوحدة المحلية بالغزالى – الوحدة المحلية بالنوافعة – قرية بنى صريد)، ابتداءً من الساعة 6 صباح غدٍ الأربعاء، وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.
وأوضحت الشركة فى بيان لها أن قطع المياه جاء نظراً لتوقف رافع مياه فاقوس بمدينة فاقوس، للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضى الخاص بالرافع طبقا للخطة السنوية للتطهير.
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