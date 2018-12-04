شكرا لقرائتكم خبر عن " تمساح 3".. درة الصناعة الحربية المصرية تبهر العالم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفخر مصر دائما أمام العالم، بعقول أبنائها القادرين على التصنيع والابتكار فى مختلف المجالات، وظهر ذلك جليا فى مجالات البحوث العسكرية، التى تذخر بعشرات الأمثلة، وتعبر عّن حجم الجهد والانفاق المبذول للتطوير والتحديث بعقول مصرية خالصة، وآخرها ماتم إعلانه امام العالم فى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " ايديكس 2018"، بظهور العربة المدرعة " تمساح 3"، والتى صممها ونفذها أحد العقول المصرية داخل القوات المسلحة، فى فترة وجيزة لاتتعدى الثلاث اشهر، مقارنة ب 6 شهور فى الوقت الطبيعى.

مثل التصميم الجديد فى سلسلة المدرعة تمساح، نقلة نوعية كبيرة ، ومعالجة جديدة فى عالم التصنيع العسكرى، خاصة ان من قام به أحد ضباط مجمع الصناعات الهندسية لادارة المركبات، بشكل فريد وحجم يتناسب مع المهام المطلوبة فى سرعة التحرك وأعمال المراقبة والاستطلاع، والتعامل مع العدائيات المختلفة.

وتتميز المدرعة تمساح 3، المكونة من أطقم يضم 6 أفراد، السائق وقائد المركبة و4 جنود، مما يجعلها سهلة فى عملية المراوغة والتمشيط، وأعمال المداهمات، خاصة مع مستوى التدريع المنتظر تفعيله، بما يتماشى مع حجم التحديات.

الجدير بالذكر، أن العربة تمساح 3 تصنع بالتعاون مع شركة أمريكية، وذلك لصناعة الشاسيه.