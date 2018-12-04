شكرا لقرائتكم خبر عن المدعى العام الإيطالى: تعاوننا مع مصر مستمر فى قضية "ريجينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المدعى العام الإيطالى سيرجيو كولايوكو تأكيده على استمرار التعاون مع مصر فى التحقيقات الجارية بشأن مقتل الباحث الشاب جوليو ريجينى، مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين فى هذا الملف.

وأكد المدعى العام بحسب ما نشرته وسائل إعلام إيطالية أنه فى الأيام القادمة سيتم التحقيق رسمياً مع المشتبه بهم فى القضية، مشيراً إلى أن العلاقات الجيدة بين البلدين، ستؤدى بطبيعة الحال إلى الوصول للحقيقة.