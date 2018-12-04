شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تكشف حقيقة 4 شائعات انتشرت حول صندوق النقد وزيادة أسعار السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجددا من "صندوق النقد الدولى" بعد انتهاء القرض الحالى بقيمة 12مليار دولار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى بعد انتهاء برنامج القروض الحالى والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرة إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى وأنه ليس بحاجة للحصول على أى تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافى الاقتصاد المصرى.

وفى السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تخصيص وزارة المالية جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشددة أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

ونفت الوزارة أيضا زيادة أسعار السجائر المحلية والتبغ نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركى، مؤكدة أنه لا توجد أى زيادات جديدة سواء فى أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التى تدخل فى عملية صناعتها، وأن رفع سعر الدولار الجمركى سينطبق فقط على السجائر المستوردة، موضحة أن تعديل تسعير الدولارالجمركى هدفه حماية الصناعة المحلية.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء تفيد ‏بطرح الحكومة عملة معدنية فئة "2 جنيه" وتداولها ‏فى الأسواق، مؤكدة أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين فى الوقت الحالى، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هى فئة 25 ‏قرشا و50 قرشا و100 قرش فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد.

وفى ذات السياق، أضافت الوزارة أن هناك خطة من وزارة المالية للتوسع ونشر عدد من ماكينات الصراف الآلي التى تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية "ماكينات الفكة"، لتمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية، مشيرة إلى سعى الوزارة لتعميم تلك الماكينات ببعض المحافظات مستقبلا لاستفادة المواطنين منها خاصة بعد ثبوت نجاح التجربة بمحطة مترو الشهداء.