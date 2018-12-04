شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الليبية تعثر على رفات مواطن مصرى جنوب شرق بنغازى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت السلطات الليبية على رفات مواطن مصرى الجنسية غرب بلدة مسوس (130كم) جنوب شرق مدينة بنغازى. وقال مسؤولون عسكريون ليبيون أن السلطات الليبية عثرت على رفات المواطن المصرى فى موقع يدعى "عقيرة الدم"، وعثر بحوزته على جواز سفر مصرى لشخص يدعى "عادل محمد محمد عبد العال". وسلمت السلطات الليبية الرفات إلى مستشفى الجلاء فى مدينة بنغازى لاتخاذ الاجراءات القانونية وعرضه على مصلحة الطب الشرعى، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة للتعرف على ملابسات وقوعها.

رفات المواطن المصرى خلال نقله إلى مستشفى الجلاء ونشر مسؤولون فى الجيش الليبى صورة لجواز السفر الذى عثر عليه بجوار رفات المواطن المصرى، وصورة تجمع عناصر مركز شرطة مسوس خلال نقل الرفات.

جواز سفر المواطن المصرى

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