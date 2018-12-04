الأمن ينجح في إحباط جلب 615 جهاز تحديد المواقع بمحور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة جلب 615 قطعة خاصة بأجهزة تحديد المواقع "GPS" بدون تصريح. أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة مواني بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير لمالكها "مجدي. ع. م" باستيراد حاوية مشمولها "إكسسوارات سيارات" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد البحري، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف تتطلب موافقات مُسبقة من الجهات المختصة. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن ضبط 265 جهاز كاسيت سيارة مزودة بجهاز "GPS "، و350 إريال خاص بجهاز "GPS". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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