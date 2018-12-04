النيابة تأمر بضبط 3 متهمين بقتل "فتاة المرج".. و15 يومًا للأب وآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار 3 متهمين بقضية مقتل فتاة المرج بينهم المتهم الرئيسي.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "حفظي. ع" والد الفتاة المقتولة وآخر 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على قتلها.

وكشفت التحقيقات برئاسة المستشار عصام خليفة، أن والد الفتاة تورط في قتل ابنته بعدما حرض أحد أقربائه على قتلها نافيًا علاقته بباقي المتهمين رغم تأكيد التحريات على علاقته بهم.

بدأت تفاصيل الواقعة، بقيام مجهول بإطلاق النار على فتاة تدعى ياسمين، 18 سنة وسط شارع محمد نجيب بالمرج ما تسبب في مقتلها وفرَّ هاربًا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات التي كشفت عن هوية مرتكب الواقعة، بأنه أحد أقربائها (عاطل) وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

وألقت الأجهزة الأمنية على المتهمين مختبئين داخل إحدى الشقق بمنطقة المعصرة في المرج.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها ودفنها، وطلبت التحريات حول الواقعة.