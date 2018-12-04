"دي حب عمري".. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته بسبب حملها في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

"دي حب عمري لكن كانت بتعايرني بفقري".. قالها "محمد ا،"، وهو يغالب دموعه اليوم الثلاثاء، أمام أحمد الشاذلي، رئيس نيابة السلام، خلال التحقيق معه بتهمة قتل زوجته في منطقة النهضة، بسبب حملها، قبل أن يُجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة قتله لزوجته، معللًا أن خلافات أسرية وقعت بينهما، "اللي حصل كان خلاف أسري عادي واتعودنا عليه"، مكملًا أن زوجته كانت حب عمره، وتم زواجهما بعد قصة حب استمرت لعدة أشهر.

"رغم حبي ليها لكن كانت بتعايرني أني فقير".. قالها المتهم أمام نيابة السلام قبل أن يكمل: تمنيت طوال فترة زواجي بمولود ولما ربنا أراد سقط الحمل قائلا: "إزاي أقتلها وأنا بحبها وكان نفسي في ولد"، موضحًا أن قبل الواقعة بيوم وقعت خلافات بينهما، على إثرها بضربها "بالمفاتيح" الخاصة به أعلى رأسها، وتصالحنا بعدها،

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام، إخطارا من مستشفى السلام، بوصول سيدة مصابة بنزيف داخلي وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجني عليها "م.ح"، ليتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.