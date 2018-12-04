التفاصيل الكاملة لضحية عصابة "المشاغبين الثلاثة" في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مديرية أمن الجيزة عن التفاصيل الكاملة لواقعة مصرع شاب غرقا بنهر النيل بمنطقة الوراق.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا من سائقين أنه أثناء قيامهما بصيد الأسماك بنهر النيل بدائرة القسم وبرفقتهما شخص آخر "عامل بمقهى" 37 سنة، فوجئوا بقيام ثلاثة مجهولين بتهديدهم بأسلحة بيضاء وعصا، واستولوا منهم على هاتفي محمول ومبلغ مالي وأدوات الصيد وحال ذلك قام العامل بالمقهى بالفرار بإلقاء نفسه بنهر النيل خشية منهم، وتمكن الجناة من الهرب.

وتم إخطار قسم الإنقاذ النهري للبحث عن العامل، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "محمود س. ع"، 35 سنة، سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، و"رمضان. ط"، 22 سنة، له معلومات جنائية، و"محمود. م"ن 21 سنة، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول والثاني السلاح المستخدم "مطواة" والهاتفين المستولي عليهما، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن أدوات الصيد لدى عميلهم حلاق 31 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.