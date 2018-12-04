خالد الحسيني: بيع 71% من أراضي المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة انتهت من بيع 71% من الأراضي المخصصة للبيع في المرحلة الأولى للعاصمة بواقع 17 ألف فدان، لافتا إلى أن معدلات بيع الأراضي للمطورين مرتفعة.

وأضاف الحسيني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "ذا لوفت"، لشركة ليفينج يارد، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة خلال 3 سنوات من الآن على مساحة 40 ألف فدان.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية في مصر وبها مواصفات ليست موجودة في أي مكان بالعالم، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ 14 مدينة ذكية أخرى باستخدام نفس التكنولوجيا المستخدمة بالعاصمة الجديدة.