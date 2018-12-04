المجتمعات العمرانية تطالب بتقديم مستندات الملكية لتوسعات الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طالب المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فدانًا شرق المدينة، بتقديم رفع مساحي معتمد من الهيئة المصرية العامة للمساحة، مربوط بالمستندات الدالة على الملكية.

وأضاف السباعي، في بيان، الثلاثاء، أن الهيئة فتحت فترة قبول الطلبات من يوم 2/12/2018، وحتى يوم 17/12/2018، مؤكدًا عدم الالتفات إلى أي طلبات يتم تقديمها بعد انتهاء فترة الإعلان المنشور بالصحف، ويتعامل جهاز المدينة على قطع الأراضي التي لم يُقدم بشأنها أية طلبات أو مستندات وفقًا للقواعد المتبعة، والقرارات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن.