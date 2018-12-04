"مفيش كبدة بـ2 جنيه".. خبير تغذية: العربات تبيع ساندويتشات دم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة، عن أن عربات الكبدة المنتشرة في شوارع مصر تهدد حياة المواطنين، قائلا: "سندويتش كبدة إيه اللي بـ2 جنيه دي".

وطالب نزيه، لمصراوي، الأجهزة الرقابية بتحليل الكبدة التي تبيعها هذه العربات؛ لمعرفة ما يأكله المصريون، مؤكدًا أنها عبارة عن تجمع دموي أو شحوم لحوم لا يجب أكلها عند الذبح.

وأضاف رئيس وحدة التثقيف الغذائي، أن أرخص نوع كبدة سليم "كبدة برزايلي" يبلغ سعر الكيلو منها 50 جنيهًا بخلاف باقي الإضافات اللازمة للطهي، وبالتالي يجب أن يكون سعر السندويتش 8 جنيهات على الأقل، موضحًا أن طرق الغش التجاري حاليا كثيرة.

وتابع أن أصحاب العربات يشترون من السلخات والمجازر أكياس دم بعد ذبح الحيوانات، مؤكدا تجميعها وبيعها كدم متجلط على أساس أنه كبدة، محذرًا من خطورة تلك السندويتشات.

وقال، إن مخاطر تناول هذا الدم المتجلط عديدة، منها إصابة الماشية بميكروبات وبالتالي تنتقل للشخص، مطالبًا المواطنين بضرورة العودة إلى الوجبة الأسرية.

ووضع نزيه، 4 وصفات للتعرف على علامات الكبدة السليمة وهي: لونها بُني مائل للأحمر– سطحها ناعم لامع – خالية من البقع – خالية من التجمعات الدهنية).