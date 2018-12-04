مصر | مصدر أمني يكشف مفاجأة حول العثور على قنبلة بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف مفاجأة حول العثور على قنبلة بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الشخص الذي ألقى عبوة هيكلية بمحيط مكتب بريد العمرانية، مدعيا أنها قنبلة مجهول الهوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد كاميرات مراقبة بمكان البلاغ لسهولة التوصل لهويته.

وأضاف المصدر ذاته، لـ"الخليج 365"، أن شهود العيان على الواقعة، قالوا إن شخصا في حوالي العقد الثالث من عمره، وكان مغطى الرأس، ويرتدي كمامة طبية، ألقى عبوة هيكلية بمحيط مكتب بريد العمرانية، مدعيا أنها قنبلة، وفر هاربا.

وأوضح، أنه بانتقال رجال المفرقعات وبالفحص تبين سلبية البلاغ وأن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية بداخلها مسامير ولا يوجد أيه متفجرات، وجار تتبع خط سير هروب المتهم.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا بورود بلاغا للعقيد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، بالعثور على جسم غريب، بمحيط مكتب بريد العمرانية واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات بإشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية لمكان البلاغ، وقوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم مصطفى مخلوف رئيس مباحث القسم، وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية ولا يوجد بها أية متفجرات.

وجار تمشيط مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

