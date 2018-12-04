مصر | "هرب من السرقة للموت".. تفاصيل غرق عامل بمقهى في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هرب من السرقة للموت".. تفاصيل غرق عامل بمقهى في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لانتشال جثة عامل بمقهي بعد غرقه إثر قيام 3 أشخاص بالسطو المسلح عليه وسرقته وأخرين حال قيامهم بالصيد بدائرة قسم الوراق.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من سائقين مقيمين بدائرة القسم، بأنه أثناء قيامهما بصيد الأسماك بنهر النيل بدائرة القسم وبرفقتهما شخص آخر عامل بمقهى، 37 سنة، مُقيم بدائرة القسم، فوجئوا بقيام ثلاثة مجهولين بتهديدهم بأسلحة بيضاء وعصا واستولوا منهم على هاتفي محمول ومبلغ مالي وأدوات الصيد وحال ذلك قام العامل بالمقهى بالفرار بإلقاء نفسه بنهر النيل خشية منهم وتمكن الجناة من الهرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري للبحث عنه، وتم تشكيل فريق، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة كلٍ من "محمود. س. ع"، 35 سنة، مُقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 11 قضية "مخدرات، سرقة، مشاجرات"، "رمضان. ط. س"، 22 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، "له معلومات جنائية"، و"محمود. م. ح"، 21 سنة، مُقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول والثاني السلاح المستخدم "مطواة" والهاتفين المستولى عليهما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن أدوات الصيد لدى عميلهم، حلاق، 31 سنة، مُقيم بدائرة القسم، وجار تكثيف البحث عن الشخص الذي قفز بنهر النيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.