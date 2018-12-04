كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف حقيقة العثور على "قنبلة" في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن الجسم الغريب الذي تم العثور عليه بمنطقة العمرانية، عبوة هيكلية ولا يوجد بداخلها أيه متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.
وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب، بمنطقة العمرانية واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية ولا يوجد بها أية متفجرات.
وجار تمشيط مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | أمن الجيزة يكشف حقيقة العثور على "قنبلة" في العمرانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .