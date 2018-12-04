أخبار مصر | رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى السيسي

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استقبل حضرة صاحب السُمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، سامح شكري وزير الخارجية، في مستهل زيارته للعاصمة الكويتية؛ لترأُس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير "شكري" حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه حضرة صاحب السُمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتي تستمد قوتها ورسوخها من العلاقات التاريخية التي دائماً ما جمعت بين البلدين وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، ومعرباً في ذات السياق عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الكويت على الساحة العربية، والدور الهام الإيجابي الذي يقوم به حضرة صاحب السُمو تعزيزاً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك، وعلى نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري نقل لحضرة صاحب السُمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدعوة الموجهة من أخيه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لزيارة بلده الثاني مصر، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه مصر للدفع بآليات التشاور والتنسيق مع الكويت الشقيقة في شأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصة على ضوء الدور الهام الذي تضطلع به الكويت في الدفاع عن قضايا المنطقة في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن.

وأردف أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تطورات ومجمل القضايا الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي، وأن تكون الحلول المطروحة لأزمات المنطقة عربية خالصة وتحدد الشعوب العربية مصيرها بنفسها على نحو يُلبي تطلعاتها في العيش في سلام وأمن ومزيد من الرخاء.

ومن ناحيته، حمل حضرة صاحب السُمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوزير شكري رسالة لأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تمنياته لمصر قيادةً وشعباً بدوام الرخاء والاستقرار، مثمناً العلاقات المتميزة والأخوية بين البلديّن، ومؤكداً على استمرار موقف الكويت الداعم للأشقاء في مصر والذي لن يتوقف أبداً.