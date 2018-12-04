أخبار مصر | عبد الهادي القصبي: قانون ذوي الإعاقة الجديد تجربة شرعية فريدة ومميزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الهادي القصبي: قانون ذوي الإعاقة الجديد تجربة شرعية فريدة ومميزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، من أهم القضايا التي اهتم بها مجلس النواب، فالقانون القديم مر على وجوده 43 عامًا، ولم يكن به سوى مادة واحدة تتحدث عن التعليم ونسبة 5% وأيضا لم تكن مفعلة.

وأضاف خلال المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر، الذي تنظمه مؤسسة بصيرة، أن القانون الجديد تجربة شرعية فريدة ومميزة، وعند إقراره تم الإطلاع على كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وتم استغراق فترة كبيرة لكي يخرج بالشكل الذي يناسب ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن مجلس النواب فتح أبوابه لعمل حوار مجتمعي وتم تلقي 1356 ملحوظة على القانون القديم، مؤكدا أنهم شعروا بالانتصار لـ15 مليون أسرة مصرية، لنجاح مجلس النواب في أخذ موافقه لصدور القانون.