أخبار مصر | عاجل.. "الأثار" تعلن قائمة الشركات المؤهلة لإدارة المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأثار" تعلن قائمة الشركات المؤهلة لإدارة المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصرى الكبير، إنه قد تم الانتهاء من إعداد القائمة المختصرة بأسماء الشركات والتحالفات الدولية المؤهلةلعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، تمهيدًا للبدء في عملية الطرح لاختيار الشركة أو التحالف صاحب أفضل العروض المقدمة.

وأشار مفتاح أن القائمة المختصرة تضمنت أربعة تحالفات مصرية-دولية وشركة فردية واحدة هم (الترتيب وفقا لأسبقية التقدم بالملف، وهم تحالف مصري-إيطالي ممثلا في شركة الخرافي ناشيونال و شركائها (Fabbroو Munus)؛ تحالف مصري-أمريكي ممثلا في شركة حسن علام للإنشاءات وشركائها (Jones Lang Lasalle)؛ تحالف مصري-فرنسي ممثلا في شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركائها ( Gl event و Louvre و GFM و Engie و RMN ) ؛ تحالف مصري-إنجليزي ممثلا في شركة جي فور اس و شركائها ( The Egyptian Investment and Project and Development و Samcrete) ؛ وأخيرا شركة فردية هي شركة ام ايه بي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المخطط أن تنتهي أعمال الطرح و التعاقد مع التحالف او الشركة لادارة و التشغيل خدمات المتحف المصري الكبير خلال الربع الاخير من عام ٢٠١٩.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصرى الكبير بأن هذه اللجان رفعت تقريرا مفصلًا عن أعمال تقييم مستندات الطرح المسبق المقدمة إلى اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف مفتاح وعضوية ممثلين من كل من وزارات الآثار و الاستثمار والتعاون الدولي والمالية ومجلس الدولة لضمان سلامة وشفافية الاجراءات، وأضاف أن جميع إجراءات الطرح المسبق تمت بالتعاون بين كل من وزارتي الآثار والاستثمار والتعاون الدولي و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت في بيان لها صباح اليوم عن القائمة المختصرة بأسماء للتحالفات و الشركات المؤهلة.

وذكر بيان الوزارة أن اللجان المشكلة برئاسة الدكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير، انتهت من أعمال تقييم مستندات التأهيل المسبق لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والتي تقدمت بها، أواخر شهر سبتمبر الماضي، ثماني شركات وتحالفات كبري مصرية ودولية.

و تتضمن هذه اللجان ممثلي الشركات الدولية القائمة علي إعداد مستندات الطرح ( Lord, PWC, Ehaf , Hill) بالإضافة إلى نخبة من كبار الاستشاريين الهندسيين و القانونيين المصريين في هذا المجال وكذلك ممثلين من مجلس الدولة ووزارتي الآثار والمالية والمكتب القانوني والمكتب الهندسي الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير.

يعد المتحف المصري الكبير من أكبر متاحف العالم حيث يقام على مساحة حوالى 500 ألف متر مربع ويسع لعرض حوالى 100 ألف قطعة أثرية ومن المزمع افتتاح المتحف كلياً عام 2020.