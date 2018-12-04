أخبار مصر | وزيرة الصحة: الشعوب العربية بلا مدن أو بنية تحتية نتيجة الحروب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: الشعوب العربية بلا مدن أو بنية تحتية نتيجة الحروب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ورئيسة المجلس التتفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب والذي يعقد ضمن فعاليات أعمال اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من ٣ إلى ٥ ديسمبر، تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم جامعة الدول العربية.

وأكدت أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة وحرجة وخاصة بعض الدول الشقيقة التي أنهكتها الصراعات المسلحة والأعمال الإرهابية والخلافات الطائفية والتي خلفت ورائها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين، حيث باتت الشعوب بلا مُدن أو بنية تحتية أو رعاية صحية حتى في أبسط صورها، ولعل معسكرات اللاجئين في الدول المجاورة لدول الصراع تعكس وبوضوح حجم المعاناة التي يعيشها أبناء تلك الدول.

وأشارت إلى إتاحة الإمكانات الممكنة لتقديم الرعاية الصحية اللائقة لأشقائنا من الدول العربية، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية من أطفال وكبار السن ونساء، في إطار التوجه الرئيسي للدول العربية إلى التنمية الشاملة للمجتمعات العربية بهدف توفير الرعاية الصحية للأطفال والأمهات والمسنين حيث تعتبر هذه الفئات الأكثر احتياجاً لتوفير رعاية صحية متكاملة لا تقتصر على العلاج فقط بل تبدأ بالوقاية وتعزيز الصحة لما لها من مردود على تحسين الحالة الصحية ورفع الوعي الصحي وحتى توفير العلاج اللازم والآمن.