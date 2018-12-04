أخبار مصر | وزيرة التضامن: نقترح وضع قانون عربي استرشادي حول كبار السن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نقترح وضع قانون عربي استرشادي حول كبار السن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الاجتماع الأول المشترك بين مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ، يعد فرصة كبيرة للعمل على مقاربات متنوعة للقضايا الاجتماعية التى تواجه المواطن العربي وفرصة لتعميق التعاون عربيا بين وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية بما يخدم تحسين أوضاع المواطن العربي.

وأكدت في كلمتها التي ألقتها في الاجتماع المشترك لمجلسي الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، أهمية مناقشة سياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية التي تمر بحالات النزاع والمتأثرة بالنزاعات والاحتلال الإسرائيلي كأحد أبرز الموضوعات التي تهم المواطن العربي في الدول العربيه التي تعاني من النزاعات وتتماشي مع تكليفات القمة العربية.

وأشادت بالمقترح المقدم من دولة تونس مشروع الإستراتيجية العربية لكبار السن وما تتضمنه من أبعاد اجتماعية وصحية ونفسية واشادت أيضا بتجربة دولة الإمارات في التعامل مع قضايا كبار السن وإطلاق مسمي كبار المواطنين عليهم.

ودعت لوضع قانون عربي استرشادي حول كبار السن بالتعاون مع وزراء العدل العرب والبرلمان العربي ليكون مرجعية للدول لعربية كما حدث في حالة القانون الاسترشادى للأشخاص ذوى الإعاقة.

واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لمتابعة تطبيق الاستيراتيجية وتقديم تقارير دورية للمجلسين مع التركيز علي الجانب الإعلامي وتصميم حملات إعلامية للتوعية بقضايا كبار السن.

وفِي نهاية كلمتها، تقدمت بالشكر لكل من ساهم في عقد الاجتماع والإعداد له وطالبت بضرورة عقد الاجتماع المشترك بشكل دوري.