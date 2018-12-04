أخبار مصر | غادة والي تحضر الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (صور)

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تحضر غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ، والذي يشهد في أول جلساته مناقشة سياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية، التي تمر بحالات النزاع والمتأثرة بالنزاعات والاحتلال الإسرائيلي. كما يناقش الاجتماع مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن.

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