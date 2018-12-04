أخبار مصر | وزيرة التضامن تشيد بالتقدم الموجود في تشخيص الأمراض والإعاقات المختلفة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشيد بالتقدم الموجود في تشخيص الأمراض والإعاقات المختلفة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه توجد أعداد كبيرة من ضعاف البصر، لا يتم التعامل معهم بالكفاءة اللازمة من حيث إتاحة الفرص، فلا يتم التعامل معهم على أساس أنهم جزء من المجتمع وأنه يجب إتاحة فرصة لهم للاستفادة مما تبقي لديهم من قوة الإبصار.

وأضافت، خلال "المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر" الذي تنظمه مؤسسة بصيرة لذوي للاحتياجات البصرية، أنه يوجد عادة معينه ف المجتمع وهي عدم التشخيص المستمر لضغاف البصر وأن عدم القدرة على تشخيص المرض وعدم وعي المجتمع والأسره والدوله بتشخيص هذه التخصصات الدقيقة يمثل تحدٍ كبير من الزمن.

وأشارت إلى أنها تأمل بخروج توصيات مفيده من المؤتمر للوزارة لتقديم خدماتها ولصياغة سياستها لهذه الفئة المهمة من أصحاب الإعاقات البصرية حتي يتم أخذها بعين الاعتبار في تقديم خدمات التأهيل والدعم ولتقديم المساعدة لتلك الفئة التي تمثل نسبة كبيرة من الاعاقات البصريه بكل الوسائل المطلوبة سواء ايجاد فرصة عمل او فرصة تعلم او فرصة تأهيل ومساعدة أسرهم فلهم حق وقانون يقره الدستور.

وأكدت جهود المجتمع المدني في عام الإعاقه وأشادت بالتقدم الموجود في تشخيص الامراض والاعاقات المختلفه والتعامل معها وتوعيه الأسر مؤكدة أنه كلما كان في الاستطاعة التشخيص المبكر والدمج وتوعية الأسر وتقديم خدمات مهنية لهم كلما استطاع المجتمع تقديم خدمات مهنية والمساهمة في عيش حياة طبيعية.