أخبار مصر | "العصار" ورئيس أركان الجيش الإماراتي يتفقدان جناح "الإنتاج الحربي" بمعرض "إيديكس 2018"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" ورئيس أركان الجيش الإماراتي يتفقدان جناح "الإنتاج الحربي" بمعرض "إيديكس 2018" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس أركان الجيش الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الروميثي جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض EDEX2018 المقام في الفترة من ٣- ه ديسمبر الجاري، وفي اليوم الثاني لمعرض EDEX-2018.

وتم خلال اللقاء الترحيب برئيس أركان الجيش الإماراتي والذي أشاد بالتنظيم والجهد الكبير المبذول بالمعرض، وتم التأكيد على العلاقات الثنائية للبلدين الشقيقين، وتم الترحيب بمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية في هذا المعرض بما يعد فرصة للاطلاع على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات وتبادل الخبرات بينها وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات المصرية والعالمية المشاركة في المعرض.

وأشاد رئيس أركان الجيش الإماراتي، بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي المشاركة بالمعرض والتي تظهر الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية الهائلة لشركات الوزارة بما يجعلها قاعدة صناعية يتم الانطلاق منها إلى عقد شراكات عديدة مع الشركات المناظرة لها من دولة الإمارات.

